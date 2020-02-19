https://static.news.ru/photo/3e397f24-5314-11ea-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция Рима арестовала итальянца, который напал на свою жену-россиянку, крича, что убьёт её. Женщина спаслась благодаря собаке. Пока животное отвлекло внимание её разъярённого мужа, она успела позвать на помощь.

Инцидент произошёл после того, как гражданка РФ включила батареи — в доме было холодно, женщина переживала за трёхмесячного сына. Её супруга это разозлило, и он стал пытаться задушить россиянку. Собака пары помешала ему своим лаем, в итоге по адресу их проживания приехали карабинеры.

Как уточняет Il Messaggero, причиной агрессивного поведения итальянца были проблемы с финансами. Мужчина часто ссорился с женой и поднимал на неё руку, даже когда женщина была беременна. Россиянка боялась обращаться к правоохранителям, так как муж угрожал отобрать сына и разрушить её жизнь.

В начале февраля в коммуне Пьоссаско итальянской провинции Турин было найдено тело гражданки России Анны Марочкиной. По версии правоохранителей, женщину убил её супруг, после чего покончил с собой, писал NEWS.ru.