Полиция Рима арестовала итальянца, который напал на свою жену-россиянку, крича, что убьёт её. Женщина спаслась благодаря собаке. Пока животное отвлекло внимание её разъярённого мужа, она успела позвать на помощь.
Инцидент произошёл после того, как гражданка РФ включила батареи — в доме было холодно, женщина переживала за трёхмесячного сына. Её супруга это разозлило, и он стал пытаться задушить россиянку. Собака пары помешала ему своим лаем, в итоге по адресу их проживания приехали карабинеры.
Как
В начале февраля в коммуне Пьоссаско итальянской провинции Турин было найдено тело гражданки России Анны Марочкиной. По версии правоохранителей, женщину убил её супруг, после чего покончил с собой, писал NEWS.ru.
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