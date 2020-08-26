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Происшествия

В Псковской области автомобилист насмерть сбил двух детей

17:17, 26 августа 2020

Двое детей погибли под колёсами ВАЗ-2107 в Псковской области. ДТП произошло около 13.20 мск в городе Великие Луки на перекрёстке улиц Новосокольнической и Благодатной.

По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2107, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину с двумя детьми 4 лет и 10 месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На место ДТП выехали следователи и сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как писал NEWS.ru, три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики. Происшествие случилось около трёх часов ночи. Автобус ехал в направлении от посёлка Артезиан в сторону посёлка Комсомольский, когда столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

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