В Псковской области автомобилист насмерть сбил двух детей

Двое детей погибли под колёсами ВАЗ-2107 в Псковской области. ДТП произошло около 13.20 мск в городе Великие Луки на перекрёстке улиц Новосокольнической и Благодатной.
По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2107, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину с двумя детьми 4 лет и 10 месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ.
На место ДТП выехали следователи и сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как писал NEWS.ru, три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики. Происшествие случилось около трёх часов ночи. Автобус ехал в направлении от посёлка Артезиан в сторону посёлка Комсомольский, когда столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы в больницу.