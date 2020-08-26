В Псковской области автомобилист насмерть сбил двух детей

Боевик открыл огонь по силовикам в Ингушетии во время задержания. Кроме того, он успел подорвать самодельную бомбу. В ходе контртеррористической операции (КТО) бандита нейтрализовали, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Боевик открыл огонь по силовикам в Ингушетии во время задержания. Кроме того, он успел подорвать самодельную бомбу. В ходе контртеррористической операции (КТО) бандита нейтрализовали, заявили в информационном центре Национального антитеррористического...