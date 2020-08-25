Три человека погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом

Три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики.
Происшествие случилось около трёх часов ночи. Автобус ехал в направлении от посёлка Артезиан в сторону посёлка Комсомольский, когда столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы в больницу. За оставшимися пассажирами из Махачкалы выехал резервный автобус,
От пункта временного размещения люди отказались. Движение на месте ДТП не перекрывалось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на трассе А-121 «Сортавала». По неофициальным данным, погибли три человека — водитель авто и два пассажира.
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