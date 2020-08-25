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Происшествия

Три человека погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом

06:03, 26 августа 2020 10
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 08.mchs.gov.ru

Три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики.

Происшествие случилось около трёх часов ночи. Автобус ехал в направлении от посёлка Артезиан в сторону посёлка Комсомольский, когда столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы в больницу. За оставшимися пассажирами из Махачкалы выехал резервный автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

От пункта временного размещения люди отказались. Движение на месте ДТП не перекрывалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на трассе А-121 «Сортавала». По неофициальным данным, погибли три человека — водитель авто и два пассажира.

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