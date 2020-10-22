В подмосковных Люберцах у студента из Камеруна украли багаж на миллион

Студент, приехавший из Камеруна, пострадал от рук злоумышленников в подмосковных Люберцах. Так, у молодого человека украли багаж на 1 млн рублей.
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Инцидент произошёл на городской автостанции. Студент оставил две сумки без присмотра, и вскоре его багаж исчез. К счастью, злоумышленников удалось своевременно задержать.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что памятник Балбесу — знаменитому персонажу Юрия Никулина — украли в Мгинском городском поселении Ленинградской области. Вандалы пытались вытащить из земли и две другие статуи — персонажей Вицина и Моргунова, но не смогли.
Кража была совершена в ночь на 19 октября, практически сразу же после установки памятника знаменитой троице из «Кавказской пленницы».