В подмосковных Люберцах у студента из Камеруна украли багаж на миллион

https://static.news.ru/photo/7afac38c-1470-11eb-8f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент, приехавший из Камеруна, пострадал от рук злоумышленников в подмосковных Люберцах. Так, у молодого человека украли багаж на 1 млн рублей.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Инцидент произошёл на городской автостанции. Студент оставил две сумки без присмотра, и вскоре его багаж исчез. К счастью, злоумышленников удалось своевременно задержать.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что памятник Балбесу — знаменитому персонажу Юрия Никулина — украли в Мгинском городском поселении Ленинградской области. Вандалы пытались вытащить из земли и две другие статуи — персонажей Вицина и Моргунова, но не смогли.

Кража была совершена в ночь на 19 октября, практически сразу же после установки памятника знаменитой троице из «Кавказской пленницы».