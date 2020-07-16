В Подмосковье задержали злоумышленников, оторвавших голову фигуре Дзюбы

https://static.news.ru/photo/3d567806-c77b-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, оторвавших голову стилизованной фигуре капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы, установленной в подмосковном Подольске.

По данным издания «Подъём», в настоящее время подозреваемые дают показания в отделении полиции. Об этом изданию сообщил председатель совета дома, где установлен объект, Виктор Макаров.

Инцидент произошёл в ночь на 16 июля. Так, четверо молодых людей пришли во двор дома 11 по улице Генерала Смирнова в Подольске. Они помочились на фигуру Артёма Дзюбы, затем отломали голову футболиста и забрали её с собой. Позднее дворник обнаружил пропажу в урне. Вскоре местные жители обратились в полицию по факту вандализма.

По словам Виктора Макарова, стоимость испорченной фигуры составляла более 30 тысяч рублей. Жильцы дома хотят восстановить объект на свои средства.

Стилизованная фигура капитана сборной России была установлена в Подольске в 2019 году. Объект высотой в человеческий рост может двигать руками, отдавая воинское приветствие, которым прославился Артём Дзюба во время игр чемпионата в 2018 году.

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