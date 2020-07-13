Петергофской Венере сломали пальцы

Неизвестные злоумышленники повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» в Ленинградской области.
Об этом РИА Новости
Пострадавшая статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть музея-заповедника была сильно разрушена во время Великой Отечественной войны, полностью Нижний парк восстановили только в 80-е годы XX века.
Фонтаны и парки Петергофа вновь открыли для посетителей 3 июля после вызванной коронавирусом паузы.
Ранее NEWS.ru приводил историю Андрея Огнева из Великого Новгорода, который стал фигурантом уголовного дела о вандализме, после того как решил лично заняться благоустройством и реставрацией фонтана «Садко».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен