Петергофской Венере сломали пальцы

https://static.news.ru/photo/817076f4-c514-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb-parki.ru

Неизвестные злоумышленники повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» в Ленинградской области.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе музея. Вандалы сломали четыре пальца на левой руке Венеры. По версии администрации, злоумышленники повредили скульптуру либо вечером 10 июля, либо утром следующего дня. Охрана вандалов просто не заметила. Собеседница агентства подчеркнула, что о происшествии уже поставили в известность Министерство культуры. Венеру в ближайшее время ждёт реставрация.

Пострадавшая статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть музея-заповедника была сильно разрушена во время Великой Отечественной войны, полностью Нижний парк восстановили только в 80-е годы XX века.

Фонтаны и парки Петергофа вновь открыли для посетителей 3 июля после вызванной коронавирусом паузы.

Ранее NEWS.ru приводил историю Андрея Огнева из Великого Новгорода, который стал фигурантом уголовного дела о вандализме, после того как решил лично заняться благоустройством и реставрацией фонтана «Садко».