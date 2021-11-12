В Подмосковье пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в свою дочь

В Подмосковье сотрудник ГИБДД выстрелил в свою 20-летнюю дочь из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. В настоящее время девушка находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Инцидент произошёл на Новоугличском шоссе у деревни Деулино, когда 47-летний Сергей Варакин возвращался с корпоратива. Дочь решила подвезти своего отца на такси. Во время поездки между ними вспыхнула ссора.

По некоторым данным, мужчину коллеги усадили на заднее сиденье, где он и уснул, а девушка села спереди, надев наушники. В пути мужчина проснулся и в бреду стал угрожать девушке, после чего достал «Осу» и выстрелил. Она потеряла сознание, уточняет Telegram-канал Mash.

В настоящее время в отношении сотрудника ГИБДД начата служебная проверка. Гаишнику предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК), его уволят из органов. Следствие попросит суд об аресте.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН. Инцидент произошёл на Зелёном проспекте. Предварительно установлено, что злоумышленник совершил нападение из хулиганских побуждений.