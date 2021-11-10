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В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН. Инцидент произошёл на улице Зелёный проспект. Предварительно установлено, что злоумышленник совершил нападение из хулиганских побуждений, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных УФСИН РФ по Москве. Уточнятся, что он самостоятельно вызвал на место полицию. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Позднее правоохранителями был установлен стрелявший — им оказался мужчина 1986 года рождения, — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Ранее брянского пенсионера Валентина Цуканова, расстрелявшего майора полиции Артёма Ермакова и скрывшегося с места преступления, задержали. Сопротивления при этом мужчина не оказал.