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Происшествия

В петербуржском ТЦ обрушилась стена

15:57, 16 августа 2020
Фото: spb_today/vk.com

В торговом центре «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены внутри одного из павильонов.

Видео с последствиями происшествия опубликовано YouTube-каналом «Форпост Северо-Запад». Повреждения получила как минимум одна торговая точка, один из проходов внутри ТЦ заблокирован.

Охрана оцепила участок вокруг обрушения, проход посетителей в опасную зону воспрещён. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в мае похожее происшествие произошло в деловом центре Москва-Сити в столице РФ. В башне «Евразия» под рухнувшей стеной погиб строительный рабочий.

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