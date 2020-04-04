В Перу 16 человек умерли, отравившись «алкогольным лекарством» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d0fa9cc-7626-11ea-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MabelAmber /pixabay.com

В больницу Перу попали 32 человека с отравлением после употребления алкогольного напитка сомнительного качества. Из них 16 скончалось, а 15 остаются под присмотром врачей. Один человек был выписан.

Как выяснилось, пострадавшие пытались «обеззаразить» организм и обеспечить «алкогольным лекарством» защиту от коронавирусной инфекции.

Инцидент произошёл в регионе Уанкавелика, 28 марта 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Andina.

Полиция изъяла алкогольные напитки, которыми отравились пострадавшие.

Отмечается, что по официальным данным, в Перу от COVID-19 умер 61 человек. Всего по стране зафиксировано 1595 случаев заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семеро иранцев скончались в результате отравления метиловым спиртом, который они выпили, чтобы уберечься от заражения коронавирусом. В региональной прокураторе уточнили, что «рецепт лечения» они нашли в Интернете.