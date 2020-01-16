https://static.news.ru/photo/3124b37a-38fd-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Перми разыскивает водителя автомобиля Infiniti, который сбил человека на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошёл вечером 16 января на Уральской улице. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на неё налетел двигавшийся на большой скорости автомобиль. В результате женщина получила сочетанную травму, переломы и ушибы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Установлен номер автомобиля и личность водителя. Проводятся мероприятия по розыску нарушителя, сообщается в Facebook отдела ГИБДД по Перми.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы.