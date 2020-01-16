Полиция Перми разыскивает водителя автомобиля Infiniti, который сбил человека на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
Инцидент произошёл вечером 16 января на Уральской улице. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на неё налетел двигавшийся на большой скорости автомобиль. В результате женщина получила сочетанную травму, переломы и ушибы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Установлен номер автомобиля и личность водителя. Проводятся мероприятия по розыску нарушителя, сообщается в Facebook отдела ГИБДД по Перми.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы.
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