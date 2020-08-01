В Папуа — Новой Гвинее упал перевозивший кокаин самолёт

https://static.news.ru/photo/61e31a92-d416-11ea-93bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Кокаин на общую сумму $86 млн изъяла полиция Папуа — Новой Гвинеи в результате крушения лёгкого самолёта Cessna 402C.

По словам комиссара местной полиции Дэвида Мэннинга, на борту воздушного судна, упавшего в Папа-Лили близ Порт-Морсби, находилось 750 кг наркотического вещества. Предположительно, груз предназначался для Австралии, уточняет RNZ.

В результате инцидента был арестован австралийский пилот. Его обвинили в незаконном въезде в страну. Согласно данным полиции, мужчина сотрудничал со следствием — его арест позволил обнаружить 28 пачек с кокаином.

Примечательно, что это крупнейшая по стоимости конфискованная партия наркотиков в истории Папуа — Новой Гвинеи. Полиция страны совместно с австралийскими правоохранителями ищет источник появления наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал, что военнослужащий из Колдстримской гвардии (подразделения, охраняющего королеву Великобритании Елизавету II) помещён под арест после обвинения в хранении наркотиков.