В Нью-Йорке нашли обезглавленное тело миллионера

Полиция Нью-Йорка обнаружила в одной из квартир кондоминиума тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу.
Погибшим является 33-летний предприниматель Фахим Салех. Он купил квартиру в 2019 году за $2,25 млн. Мужчина владел стартапом по доставке в Нигерии, а также был связан со сферой венчурных капиталов. По словам источников в правоохранительных органах, детективы ожидают, что на теле удастся найти улики,
Издание уточняет, что тело нашла сестра погибшего. Она пришла в квартиру к брату, которого не видела весь день. Камера наблюдения в лифте запечатлела последние минуты жизни мужчины — на видеозаписи видно, что за погибшим проследовал человек в маске и перчатках. После того, как мужчина вышел из лифта, он упал. Возможно, что его застрелили или оглушили.
По словам сотрудников правоохранительных органов, преступник действовал профессионально.
В 2019 году обезглавленное тело мужчины без кистей рук нашли на берегу реки Рузы в Подмосковье. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Ранее труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик, писал NEWS.ru.
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