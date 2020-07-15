В Нью-Йорке нашли обезглавленное тело миллионера

https://static.news.ru/photo/d22dee94-c6a1-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Нью-Йорка обнаружила в одной из квартир кондоминиума тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу.

Погибшим является 33-летний предприниматель Фахим Салех. Он купил квартиру в 2019 году за $2,25 млн. Мужчина владел стартапом по доставке в Нигерии, а также был связан со сферой венчурных капиталов. По словам источников в правоохранительных органах, детективы ожидают, что на теле удастся найти улики, передаёт NY Daily News.

Издание уточняет, что тело нашла сестра погибшего. Она пришла в квартиру к брату, которого не видела весь день. Камера наблюдения в лифте запечатлела последние минуты жизни мужчины — на видеозаписи видно, что за погибшим проследовал человек в маске и перчатках. После того, как мужчина вышел из лифта, он упал. Возможно, что его застрелили или оглушили.

По словам сотрудников правоохранительных органов, преступник действовал профессионально.

В 2019 году обезглавленное тело мужчины без кистей рук нашли на берегу реки Рузы в Подмосковье. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Ранее труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик, писал NEWS.ru.