Обезглавленное тело мужчины без кистей рук нашли на берегу реки Рузы в Подмосковье, передают сотрудники областного главка СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Труп обнаружили 13 декабря текущего года. Смерть, по предварительным данным, наступила пятью сутками ранее,
До этого NEWS.ru сообщал, что труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен