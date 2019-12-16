Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Берлине в ночь на 12 ноября неизвестные вскрыли могилу политического деятеля нацистской Германии, генерала полиции Рейнхарда Гейдриха, которая находится на историческом кладбище Инвалиденфридхоф.

О произошедшем полицию уведомил сотрудник кладбища, уточняет Bild. Могила была анонимной, и правоохранители считают, что злоумышленники точно знали, где она расположена и кто в ней покоится. Пресс-секретарь полиции подчеркнула, что...