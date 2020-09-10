В Новокузнецке полиция нашла пятерых пропавших школьников

https://static.news.ru/photo/85bef6ae-f36d-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области законных представителей пятерых детей привлекли к административной ответственности после того, как полиции пришлось искать пропавших несовершеннолетних. Школьников обнаружили утром 10 сентября.

О происшествии сообщает пресс-служба МВД РФ. В отдел полиции «Куйбышевский» в Новокузнецке в 02:30 10 сентября обратилась мама двух мальчиков, 7 и 10 лет. Женщина рассказала, что её сыновья ушли гулять и не вернулись. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам и сразу выяснили, что вместе с детьми был их девятилетний двоюродный брат, чьи родители с заявлением о пропаже не обращались.

Установив круг общения школьников, полицейские узнали, что ещё два мальчика, 10 и 12 лет, из живущей в Куйбышевском районе семьи не вернулись домой с прогулки. На розыск детей сориентировали патрули ППС, ГИБДД и Росгвардии, также в операции приняли участие волонтёры. Утром детей нашли в заброшенном частном доме, школьники рассказали, что заигрались на улице до позднего вечера и решили не идти домой, опасаясь наказания.

Законных представителей школьников привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семьи могут поставить на профилактический учёт.

Ранее NEWS.ru писал о пропаже и последующем обнаружении туристической группы из восьми детей и троих взрослых в Краснодарском крае.