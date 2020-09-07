Пропавших в горах Сочи детей нашли живыми

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В Сочи нашли пропавших в горах Адлерского района восьмерых детей. Они сами вышли на связь и сообщили, что живы. Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении.

Маршрут тургруппы, в которую входили восемь детей и трое взрослых, отследили по камерам. Установлено, что дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелёвским озёрам. Сейчас туда отправили сотрудников МЧС, сообщает Telegram-канал BAZA.

Связь с отправившимся в горы отрядом прервалась 6 сентября. Утром путешественники в составе 11 человек, из которых восемь — дети в возрасте от 10 до 17 лет, выдвинулись из посёлка Эсто-Садок, расположенного неподалёку от Красной Поляны, к озеру в районе Роза Пик, расположенному на высоте 2320 метров над уровнем моря на южном склоне курорта «Роза Хутор». В условленное время вечером туристы не вернулись.

В городе был развёрнут оперативный штаб. Поиски пропавших, которые велись в течение ночи, результатов не дали. Утром 7 сентября были привлечены конные отряды и вертолёт. Задействованы все подразделения спасательных организаций, МЧС, полиция, Росгвардия, казачьи отряды.

Ранее стало известно, что пропавшие дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. По данным «Розы Хутор», туристы не проживали в отелях курорта и, предположительно, отправились в путь вне обустроенных троп, писал NEWS.ru.