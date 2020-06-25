В Нижнем Новгороде загорелся музей имени Горького

https://static.news.ru/photo/0e805b26-b6fc-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Пресс-служба МЧС России сообщила о возгорании музея имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В 17:20 поступило сообщение о пожаре в городе Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, д. 26, «Литературный музей А.М. Горького». Происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

По данным МЧС, на данный момент музей находится на реставрации. Специалисты подчеркнули, что существует реальная угроза распространения пожара и на другие части здания. Информация о пострадавших не поступала.

NEWS.ru передавал ранее, что на старом Арбате произошёл пожар в кафетерии. Загорелись жировые отложения. В результате происшествия никто не пострадал.