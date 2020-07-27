В Москве затопило станцию метро «Ботанический сад»

В столичном дептрансе предупредили, что в районе станции «Ботанический сад» в некоторых местах подтопило проезжую часть. К этому моменту также зафиксировано подтопление на Енисейской улице.
Согласно прогнозам синоптиков, ливни с грозой и сильным ветром не стихнут в Москве до конца дня. В Центре организации дорожного движения призвали горожан к осторожности. Там рекомендовали не укрываться под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, в ЦОДД отметили, что ливни могут вызвать перебои в работе светофоров.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за мощных ливней 8 июля в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков, два дома смыло. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы.