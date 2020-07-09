Жители Рузы рассказали подробности ЧП

https://static.news.ru/photo/43b1e8ea-c1c0-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Из-за мощных ливней 8 июля в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков, два дома смыло. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы.

Повысился уровень воды в речке. Далее дамба не выдержала и прорвалась. И по течению затопило нашу улицу. И начало сносить всё, что стояло не так крепко. У соседей некоторые дома разрушены в щепки, — рассказал «Москве 24» местный житель Илья Шорин.

Другой житель Рузы Илья Савелов сообщил, что в результате ЧП от одного из двух его домов остались только кирпичи.

Экстренные службы заранее предупредили, детей, вещи и документы взяли, уехали. Здесь всю ночь дежурила полиция, потому что мародёры пытались залезать в дома и вытаскивать ценные вещи, — добавил Савелов.

Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война сообщил, что в настоящее время специалисты оценивают ущерб, причинённый жителям, после чего будет оказана помощь в восстановлении домов. По словам специалистов, угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.

Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем местным жителям Рузы, дома которых пострадали в результате ЧП. После прорыва дамбы пострадали многие здания, в том числе строительный рынок. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с аналогичным количеством частных домов. Вода размыла дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Люди остались без газо- и электроснабжения. Более 50 жителей города эвакуированы из-за наводнения в результате разлива реки Городенка. Как подчеркнул губернатор, все региональные службы — ЖКХ, дорожники и МЧС — в настоящее время занимаются разрешением ситуации в Рузе. Воробьёв подчеркнул, что опасности для жизни людей нет.

В подмосковном МЧС сообщили, что труба, которую прорвало, проходит под технической насыпью. Во время проведения работ по прокладке произошёл подмыв, и вода через жилой сектор вышла в реку Руза. На месте работают спасательные службы. Они укрепляют дамбу с помощью гравия и песка, а также перекачивают воду.