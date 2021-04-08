В Москве задержали мужчину с липовыми справками о вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb19b232-984c-11eb-a24f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, у которого были обнаружены поддельные справки и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Инцидент произошёл в торговом центре, расположенном на Киевском шоссе. Мужчина выполнял функции курьера и развозил поддельные документы клиентам. В ходе досмотра в его сумке были найдены три фальшивые справки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Мужчина отпущен под обязательство о явке.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности и привлечению их к ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области группу злоумышленников, которые подделывали медицинские справки о коронавирусе и продавали их иностранным гражданам для въезда в Россию. У злоумышленников обнаружили и изъяли свыше 100 бланков ПЦР, несколько сотен заполненных справок-приглашений и клиентскую базу иностранцев, готовых приобрести фальшивые документы.