В Москве юноша расстрелял любовника и его мать из-за интимных фото

https://static.news.ru/photo/2ec0c3aa-92c4-11ea-bb1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве молодой человек расстрелял любовника и его мать, а после попытался покончить с собой.

Как сообщил Telegram-каналу Mash источник в правоохранительных органах, некий Слава З. вместе с матерью снимал комнату на окраине столицы. Туда же к ним приходил друг юноши Рустам. Молодые люди тайно встречались и свои отношения не афишировали.

Однажды мать открыла телефон сына и увидела там «обнажённые» фото любовника, которого начала шантажировать. Не выдержав давления, 10 мая юноша выстрелил из пистолета Макарова в своего парня — тот умер на месте, а затем — в его мать. После этого он попытался покончить с собой, но выжил. Сейчас и Рустам, и мама его любовника находятся в реанимации.

Ранее, как писал NEWS.ru, убийство на почве ревности произошло в квартире одного из домов на 11-й Парковой улице в Москве. По данным силовиков, 63-летний бывший полковник правоохранительных органов в ходе ссоры застрелил любовника своей 38-летней супруги.