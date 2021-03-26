Юноша зарезал таксиста в Москве из-за спора о стоимости поездки

https://static.news.ru/photo/89bb1750-8ee1-11eb-b2fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве обнаружили тело таксиста со следами ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан подросток 2002 года рождения. Тинейджер свою вину признал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, автомобиль марки Mercedes с трупом в салоне нашли в московском районе Текстильщики во 2-м Саратовском проезде. По словам источника агентства, на заднем сиденье авто находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями. Вышли на машину после сообщения о том, что на асфальте в районе дома номер 7 в 1-м Гайвороновском проезде обнаружены следы крови.

В результате оперативно-разыскных действий был задержан молодой человек. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Свою вину он полностью признал. По его словам, конфликт между ним и водителем возник из-за разногласий по оплате проезда.

Ранее в Петербурге водитель напал на пассажира автомобиля, выстрелив ему в лицо из ракетницы. Инцидент произошёл в Купчино. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся. Речь шла, предположительно, о водителе и пассажире такси, между которыми произошёл конфликт. Полиция ведёт поиск злоумышленника, писал NEWS.ru.