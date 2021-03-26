Юноша зарезал таксиста в Москве из-за спора о стоимости поездки

В Москве обнаружили тело таксиста со следами ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан подросток 2002 года рождения. Тинейджер свою вину признал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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В результате оперативно-разыскных действий был задержан молодой человек. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Свою вину он полностью признал. По его словам, конфликт между ним и водителем возник из-за разногласий по оплате проезда.
Ранее в Петербурге водитель напал на пассажира автомобиля, выстрелив ему в лицо из ракетницы. Инцидент произошёл в Купчино. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся. Речь шла, предположительно, о водителе и пассажире такси, между которыми произошёл конфликт. Полиция ведёт поиск злоумышленника, писал NEWS.ru.