Таксист с ракетницей напал на пассажира в Петербурге

https://static.news.ru/photo/2da16a3e-8656-11eb-be8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге водитель напал на пассажира автомобиля, выстрелив ему в лицо из ракетницы. Полиция ведёт поиск злоумышленника.

Инцидент произошёл в Купчино. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся. Речь шла, предположительно, о водителе и пассажире такси, между которыми произошёл конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанёс множественные ранения острым предметом, — цитирует РИА Новости сообщение.

В полиции отметили, что пострадавший с огнестрельным и множественными колото-резаными ранениями отправлен в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленобласти мужчина выстрелил из травматического пистолета в дворника, чистившего снег. Его недовольство вызвало то, что действия уборщика закрыли рекламную вывеску. Пострадавший был госпитализирован с травмой ноги, стрелявшего задержали сотрудники полиции.