В Москве ветеринары спасли жизнь поросёнку-наркоману

https://static.news.ru/photo/afbaeae0-f1dc-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pxhere.com

Московские ветеринары спасли жизнь поросёнку, которого откачали после передозировки наркотиками. В крови животного нашли экстази.

По словам хозяйки, минипиг по кличке Борис съел шесть подозрительных таблеток на улице возле жилого комплекса «Савёловский». После этого крючкохвостый питомец почувствовал себя плохо.

Сейчас жизни Бориса ничто не угрожает. Однако полицейские решили пристальнее изучить образ жизни женщины, передаёт Telegram-канал Baza.

Подозрения правоохранителей подогрела заводчица минипигов, которая заявила, что владелица поросёнка нередко находится в состояниях с пограничной степенью адекватности. После произошедшего бдительная гражданка предположила, что наркотики хрюкающий член семьи нашёл вовсе не на улице, а дома.

Ранее, как писал NEWS.ru, пензенский суд оштрафовал местную жительницу за то, что она выложила в социальных сетях фотографии носков с изображением конопли. Теперь ей придётся выплатить четыре тысячи рублей.