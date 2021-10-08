В Москве студент угрожал устроить теракт в вузе

В Москве задержали студента Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Молодой человек в групповом чате вуза угрожал устроить теракт в образовательном учреждении и грозил однокурсникам и педагогу расправой. Об этом пишет ТАСС.

Подозреваемый учится в магистратуре. Известно, что в последнее время он конфликтовал с новым преподавателем английского языка. После последнего конфликта молодой человек принялся писать в групповой чат в социальной сети «ВКонтакте» угрозы в адрес педагога и однокурсников. Он заявлял, что устроит теракт и таким образом отомстит всем.

Студенты восприняли слова одногруппника серьёзно и не пришли на следующий день на занятия. К студенту домой приехали полицейские. Он объяснил, что писал сообщения в неадекватном состоянии, раскаялся и признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Студенту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что студент Пермского педагогического университета (ПГГПУ) планировал нападение на своё учебное заведение. Сообщение о готовящейся атаке он опубликовал у себя в соцсетях. В комнате общежития, где проживает учащийся, прошли обыски.