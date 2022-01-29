В Москве школьница выжила, выпав с 22-го этажа

В Москве школьница выпала из окна 22-го этажа. Девочка осталась жива. В настоящее время за ней наблюдают медики. По факту происшествия начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 29 января на Загорьевской улице.

Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей, начата проверка, — рассказал собеседник агентства.

По информации Life, 14-летняя девочка состоит на учёте у психиатра. По некоторым данным, у неё мог случиться приступ, из-за которого она вывалилась с балкона.

В свою очередь Пятый канал сообщает, что школьница пыталась перелезть через балкон и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил.

Ранее семилетний мальчик выпал из окна квартиры последнего этажа пятиэтажного дома в Твери. Происшествие случилось вечером 1 января на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, ребёнок играл в своей комнате, залез на подоконник, открыл окно и выпал из него. Мальчик остался жив: падение смягчил снег на улице. Ребёнка госпитализировали в больницу.