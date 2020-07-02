Происшествия

В Москве-реке нашли тело трёхмесячного младенца

17:30, 02 июля 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве-реке в районе Лужнецкого моста найдено тело новорожденного мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, слова которой передаёт РИА Новости, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, полиция занимается поисками родителей малыша.

По данным Telegram-канала «Mash», возраст ребёнка, предположительно, составляет три месяца, на его теле нет никаких повреждений.

Как уточняет РЕН.ТВ, тело мальчика заметили прохожие.

Ранее NEWS.ru писал, что на северо-востоке Москвы мать бросила малолетнего сына в ломбарде. Прибывшие правоохранители увезли ребёнка в подразделение по делам несовершеннолетних.

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