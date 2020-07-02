В Москве-реке нашли тело трёхмесячного младенца

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Погибших и пострадавших в результате пожара в здании на Тверской улице в Москве нет. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.

Погибших и пострадавших не допущено, — цитирует РИА Новости главу ведомства. Ранее NEWS.ru писал, что движение по Тверской улице столицы было перекрыто в обе стороны из-за пожара в жилом доме....