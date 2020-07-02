В Москве-реке нашли тело трёхмесячного младенца

В Москве-реке в районе Лужнецкого моста найдено тело новорожденного мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, слова которой
По данным Telegram-канала «Mash», возраст ребёнка, предположительно,
Как уточняет РЕН.ТВ, тело мальчика
Ранее NEWS.ru писал, что на северо-востоке Москвы мать бросила малолетнего сына в ломбарде. Прибывшие правоохранители увезли ребёнка в подразделение по делам несовершеннолетних.
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