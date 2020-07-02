На северо-востоке Москвы мать бросила малолетнего сына в ломбарде

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Мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Несчастный случай произошёл в съёмной квартире дома № 14, который находится в посёлке Раос.

Как сообщает «360», ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом. В тот момент, когда женщина отвлеклась, мальчик облокотился на створку окна и выпал вместе с ней на улицу....