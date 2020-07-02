Происшествия

На северо-востоке Москвы мать бросила малолетнего сына в ломбарде

15:16, 02 июля 2020
Фото: imagebroker/Matthias Hauser/Global Look Press

Мать бросила своего малолетнего сына в ломбарде «Залог успеха» на северо-востоке Москвы, расположенном по адресу Волгоградский проспект, дом 121. По словам сотрудников организации, мальчик был очень напуган.

Он (мальчик. — NEWS.ru) сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла, — приводит слова очевидца, первым обнаружившего ребёнка, радиостанция «Говорит Москва».

Прибывшие в ломбард правоохранители увезли ребёнка в подразделение по делам несовершеннолетних, расположенное на улице Юных Ленинцев.

Мальчик маленький, волнуется, не понимает, — добавил собеседник радиостанции.

В связи со случившимся сотрудники радиостанции направили запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом. В тот момент, когда женщина отвлеклась, мальчик облокотился на створку окна и выпал вместе с ней на улицу. Всё могло бы закончиться благополучно, но стекло повредило сонную артерию малыша, и он скончался.

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