Осколок стекла убил пятилетнего ребёнка в Раменском при падении с 1 этажа

https://static.news.ru/photo/f6eb8de4-bc57-11ea-97c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Несчастный случай произошёл в съёмной квартире дома № 14, который находится в посёлке Раос.

Как сообщает «360», ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом. В тот момент, когда женщина отвлеклась, мальчик облокотился на створку окна и выпал вместе с ней на улицу. Всё могло бы закончиться благополучно, но стекло повредило сонную артерию малыша, и он скончался.

Отчим быстро занёс его домой, но приехавшая скорая констатировала смерть мальчика. На место ЧП приехала полиция. Сотрудники МВД изъяли осколки стекла с частицами крови. Тело мальчика отправили на судмедэкспертизу. Она прольёт свет на точную причину смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 июня в Санкт-Петербурге из окна квартиры на 12-м этаже выпала трёхлетняя девочка. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, лёгких и разрыв селезёнки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие полагает, что трагедия могла случиться по недосмотру родителей.