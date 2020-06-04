Малышка выпала из окна высотки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге из окна квартиры на 12 этаже выпала трёхлетняя девочка. В крайне тяжёлом состоянии она была госпитализирована.
ЧП произошло поздно вечером 3 июня,
У ребёнка диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, лёгких и разрыв селезёнки.
Предполагается, что малышка упала по недосмотру родителей. Семья полная, но некоторое время состояла на учёте в профильных органах как неблагополучная. В отношении безработных родителей ранее заводили административное дело за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Астраханской области, как сообщал NEWS.ru, следователи завели уголовное дело на женщину, которая истязала свою четырёхмесячную дочь. Мать, злоупотребив алкоголем, била грудного ребёнка руками и кусала за лицо.
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