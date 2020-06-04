Малышка выпала из окна высотки в Санкт-Петербурге

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Решение по способам ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов, найдено. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним, — цитирует министра «Интерфакс». На месте ЧП сейчас работает оперативная группа...