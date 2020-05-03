В Москве охранник угнал принадлежащий монастырю кроссовер

https://static.news.ru/photo/571ebd9e-8d23-11ea-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы был угнан кроссовер Nissan Pathfinder, принадлежащий Богородице-Рождественскому монастырю. В совершении преступления подозревается охранник.

Накануне в полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент стражи порядка ведут розыск подозреваемого. Последний раз по камерам автомобиль был зафиксирован на Ленинградском шоссе.

Ранее в Уфе 21-летний мужчина угнал автомобиль ВАЗ-21213 «Нива» из Ленинского района города. Он пояснил, что хотел доехать до Северного района, но денег на проезд у него не было, поэтому он совершил угон. Когда мужчина приехал на место назначения, то продал автомобиль случайному покупателю за 6 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что в МВД назвали самые популярные способы угона автомобилей. Чаще всего злоумышленники ломают замки дверей и зажигания с помощью проворотов или используют дубликаты ключей зажигания.