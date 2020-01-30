МВД перечислило самые распространённые способы угона авто, которыми пользуются злоумышленники. Это взлом замков дверей и зажигания с помощью проворотов, разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использования проворота или дубликата ключа зажигания.
В ходу применение радиоэлектронных средств для проникновения в салон машины, запуска двигателя, блокирования охранной системы. Иногда у автовладельцев похищают ключи при осмотре продаваемого автомобиля, подменяя их на другие,
Чаще всего преступники выбирают машины, которые стоят на парковках, не оборудованных охранной системой, которая не даёт угонщику проникнуть в салон автомобиля. Эффективность работы охранной системы, которая ставится на машину, зависит не от стоимости, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.
По итогам 2019 года угона автомобилей стало меньше на 14%. В стране зарегистрировано порядка 20 тысяч таких преступлений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе впервые нанесли дополнительную маркировку на машину, побывавшую в угоне. После технической экспертизы, которая установила собственника автосредства, было решено нанести на машину дополнительную маркировку.
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