https://static.news.ru/photo/5ae266bc-4311-11ea-8878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МВД перечислило самые распространённые способы угона авто, которыми пользуются злоумышленники. Это взлом замков дверей и зажигания с помощью проворотов, разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использования проворота или дубликата ключа зажигания.

В ходу применение радиоэлектронных средств для проникновения в салон машины, запуска двигателя, блокирования охранной системы. Иногда у автовладельцев похищают ключи при осмотре продаваемого автомобиля, подменяя их на другие, пишет РИА Новости.

Чаще всего преступники выбирают машины, которые стоят на парковках, не оборудованных охранной системой, которая не даёт угонщику проникнуть в салон автомобиля. Эффективность работы охранной системы, которая ставится на машину, зависит не от стоимости, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.

По итогам 2019 года угона автомобилей стало меньше на 14%. В стране зарегистрировано порядка 20 тысяч таких преступлений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе впервые нанесли дополнительную маркировку на машину, побывавшую в угоне. После технической экспертизы, которая установила собственника автосредства, было решено нанести на машину дополнительную маркировку.