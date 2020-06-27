В Москве НИИ космических исследований проверяют из-за сообщения о взрыве

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Сотрудница благотворительной организации «Русь сидящая» сообщила об инциденте с московскими полицейскими. Последние силой открыли дверь в квартиру и повалили на пол мужчину с инвалидностью.

Полицейские пришли к жительнице района Аэропорт. Ранее она выступала в качестве понятой по делу о наркотиках. Её просили подписать документ о том, что она видела найденный пакетик с семенами на...