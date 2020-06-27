Происшествия

В Москве НИИ космических исследований проверяют из-за сообщения о взрыве

21:21, 28 июня 2020
Фото: vk.com/ikiran

Оперативники и пожарные проверяют Институт космических исследований РАН после поступившей информации о хлопке в здании. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

В воскресенье вечером поступило сообщение о хлопке в институте космических исследований РАН, расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 84/32. На месте работают сотрудники оперативных служб и пожарные, — сказал собеседник ТАСС.

Как отметил инсайдер, в здании сработала пожарная сигнализация, причина устанавливается.

Как писал NEWS.ru, ранее прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания бензовоза в Набережных Челнах.

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