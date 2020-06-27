В Москве НИИ космических исследований проверяют из-за сообщения о взрыве

Оперативники и пожарные проверяют Институт космических исследований РАН после поступившей информации о хлопке в здании. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
В воскресенье вечером поступило сообщение о хлопке в институте космических исследований РАН, расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 84/32. На месте работают сотрудники оперативных служб и пожарные, — сказал собеседник ТАСС.
Как отметил инсайдер, в здании сработала пожарная сигнализация, причина устанавливается.
Как писал NEWS.ru, ранее прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания бензовоза в Набережных Челнах.