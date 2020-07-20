В Мексике взорвался трубопровод нефтегазовой компании

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В одном из районов мексиканского города Поса-Рика в штате Веракрус на юго-востоке страны произошёл взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex. Об этом в Twitter сообщило региональное управление гражданской обороны.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек.

Приходят сведения о взрыве на трубопроводе Pemex в районе Ла-Барита. Согласно предварительной информации, пять человек получили травмы, они были доставлены в больницу, — сказано в сообщении.

#AlMomento

#PozaRica | #Veracruz

Se reporta explosiÃ³n en un ducto de @Pemex , en la colonia La Barita.



De forma preliminar se tiene reporte de 5 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Regional de Poza Rica y al @ISSSTE_mx . pic.twitter.com/r7NHuhldl1 — ProtecciÃ³nCivilSeguridad (@CNPC_MX) July 20, 2020

При этом о причинах случившегося власти не сообщают. По их данным, угрозы для населения сейчас нет. Утечки после ЧП также не последовало. Последствия ликвидируют сотрудники Pemex.

Трубопровод этой компании взрывается уже не в первый раз. В январе 2019 года в штате Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим, принадлежащий Pemex, прогремел взрыв.

Тогда из нескольких сотен человек, находившихся там, погибли 70 на месте, а ещё 60 умерли в больницах.

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