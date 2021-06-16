В Липецкой области девушка и парень по очереди покончили с собой

https://static.news.ru/photo/333b0dc8-cea5-11eb-a4a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских подростка по очереди совершили самоубийство в одном и том же месте в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

11 июня тело 14-летней Марии обнаружили на железнодорожной станции Долгоруково. Через три дня, 14 июня, на той же станции совершил самоубийство 16-летний подросток. По информации канала, он дружил с девушкой и винил себя за то, что не смог предотвратить её поступок.

Мария записала предсмертное видео, в котором призналась, что состоит в группах «Синего кита». Девушка предупредила, что всех ждёт новая волна самоубийств, — пишет издание.

Правоохранители проверили телефон девушки и выяснили, что она действительно состояла в «группах смерти» и выполняла задания «куратора»: резала руки, рисовала китов. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства двух лиц. Все контакты девушки проверяются.

«Синий кит» — нарицательное название интернет-сообществ, в которых, как считается, участник должен выполнять спорные игровые задания, вплоть до самоубийства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин считает, что создателей «групп смерти» в Интернете и радикалов, действующих в Сети, необходимо наказать. Он добавил, что подобных нарушителей необходимо выявлять постоянно.