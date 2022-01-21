Горнорабочий погиб на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе в результате несчастного случая погиб горнорабочий. Он получил смертельную травму в очистном забое. Информация об инциденте опубликована на сайте прокуратуры региона. Сейчас ведомством совместно с СУ СК по Кемеровской области проводится проверка.

Ночью 22 января в городе Осинники на шахте «Осинниковская» при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Прокуратурой Кемеровской области <...> организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, — сообщает прокуратура.

В случае выявления нарушений будет принято решение о проведении мер реагирования для их устранения.

Ранее сообщалось, что с шахты «Комсомолец» в Кузбассе подняты на поверхность горняки, сама шахта на данный момент не возобновила работу. В забое находилось 56 человек. Причиной эвакуации стал сбой работы вентилятора главного проветривания.

Ранее 22 января сообщалось, что шахта в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области приостановила работу из-за сбоя вентилятора главного проветривания. Под землёй на момент инцидента находились 56 рабочих. Экстренная эвакуация работников была начата из-за опасений, что горняки могут задохнуться при работе на глубине.

После взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, который произошёл 25 ноября и унёс жизни 52 человек — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП, на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.