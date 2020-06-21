В Красноярском крае опрокинулся грузовик с серной кислотой

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате поножовщины в Житомирской области Украины. Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция.

Инцидент произошёл в городе Иршанске. В ночь на 21 июня в местном кафе двое местных жителей, один из которых был ранее судим. Когда мужчины вышли из заведения один участник конфликта...