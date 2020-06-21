В Красноярском крае опрокинулся грузовик с серной кислотой

Автоцистерна с серной кислотой перевернулась у золотого прииска в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Водитель грузовика погиб на месте.
Авария произошла недалеко от села Верхнее Енашимо на трассе 04К-052.
Цистерна с опасным веществом осталась целой, разгерметизации не произошло. Однако водитель грузовика получил травмы несовместимые с жизнью, —
сообщили«ТВК Красноярск» работники местного предприятия.
По словам очевидцев, на месте работают специалисты, а сама дорога закрыта. Официального комментария оперативных структур пока нет.
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