В Кавалеровском районе Приморья ввели режим ЧС

https://static.news.ru/photo/b2b8a122-b86d-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадимъ Смитъ/vk.com

Власти Кавалеровского района Приморья сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стали обильные ливни. Они начались вечером 20 июня.

Синоптики распространили штормовое предупреждение в регионе. Из-за подтопления частично без света остались города Фокино и Артём. Также затопило парковку аэропорта Владивостока.

Вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета. В ЕДДС района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент в регионе полностью или частично отсутствует проезд по нескольким направлениям. Эксперты заявили, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ольгинском районе.

Ранее NEWS.ru писал, что шесть областей Украины были обесточены из-за сложных погодных условий. К восстановлению линий привлечены специалисты облэнерго.