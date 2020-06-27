В Кавалеровском районе Приморья ввели режим ЧС

Власти Кавалеровского района Приморья сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стали обильные ливни. Они начались вечером 20 июня.
Синоптики распространили штормовое предупреждение в регионе. Из-за подтопления частично без света остались города Фокино и Артём. Также затопило парковку аэропорта Владивостока.
Вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета. В ЕДДС района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории, — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент в регионе полностью или частично отсутствует проезд по нескольким направлениям. Эксперты заявили, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ольгинском районе.
Ранее NEWS.ru писал, что шесть областей Украины были обесточены из-за сложных погодных условий. К восстановлению линий привлечены специалисты облэнерго.