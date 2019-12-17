https://static.news.ru/photo/9ee4ecf0-20ab-11ea-a335-fa163e074e61_660.jpg Еламан Жолдасов Фото: kazakh.kazakhman/facebook.com

Специалист по культурным вопросам посольства Казахстана в Египте скончался в Каире при загадочных обстоятельствах. Правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве, с ней не согласны родственники Еламана Жолдасова.

По словам двоюродной сестры мужчины Гульнары Пернебековой, тело Жолдасова нашли 13 декабря на земле около подъезда его дома.

Мы слышали, что руки его были связаны сзади. Спина была вся в грязи и крови. Значит, его таскали по земле, — приводит слова женщины портал Tengrinews.

"Его нашли на земле около подъезда. Мы слышали, что руки его были связаны сзади. Спина была вся в грязи и крови. Значит, его таскали по земле. На шее была веревка". https://t.co/5psTY2EvQG — Tengrinews (@tengrinewskz) December 17, 2019

Пернебекова уточнила, что на работе у брата не было проблем. У него остались беременная супруга и двое детей. В МИД Казахстана пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Норвегии при загадочных обстоятельствах погибла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд. Тело 38-летней спортсменки обнаружили на одном из островов недалеко от города Арендал, писал NEWS.ru.