В Италии осудили пожилую пару, которая портила жизнь соседям

https://static.news.ru/photo/0c0a3db0-12d9-11eb-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Италии признал виновными в преследовании пожилую пару, изводившую своих соседей. Инцидент произошёл в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе.

Так, с 2015 по 2017 год пожилые люди изводили криками и угрозами семью с детьми, жившую этажом выше. В частности, мужчина в возрасте 80 лет звал соседей встретиться перед гаражом, чтобы «убить на глазах детей, вырвать сердце и печень и съесть их», уточняет РИА Новости.

Кроме того, пожилая пара громко слушала радио в ночное время суток и била мётлами по потолку. Теперь виновные приговорены к году и восьми месяцам лишения свободы условно. Их могут освободить от наказания в случае уплаты €30 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Сахалинске постояльцы дома престарелых и инвалидов записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нём старики пожаловались, что вот уже семь месяцев они изолированы в казённых стенах.