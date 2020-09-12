В Екатеринбурге загорелось здание Ростехнадзора

https://static.news.ru/photo/d130b3f2-f4e4-11ea-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в настоящее время площадь пожара составляет 700 кв. м. В ликвидации возгорания принимают участие 65 человек и 20 единиц техники.

По предварительным данным, в здании загорелась кровля. Идёт эвакуация людей. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидцы считают, что, вероятно, мог загореться рубероид, поскольку крышу недавно ремонтировали, пишет Znak.com.

Ранее мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук. Происшествие случилось в посёлке Ашукино, сообщал NEWS.ru.