В Екатеринбурге загорелось здание Ростехнадзора

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Как
По предварительным данным, в здании загорелась кровля. Идёт эвакуация людей. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидцы считают, что, вероятно, мог загореться рубероид, поскольку крышу недавно ремонтировали,
Ранее мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук. Происшествие случилось в посёлке Ашукино, сообщал NEWS.ru.
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