В Дербенте хулиган прокатил полицейского на капоте авто

Полиция Дербента ищет водителя. который наехал на полицейского и прокатил его на капоте автомобиля. Личность мужчины установлена, сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились ролики, на которых показано, как полицейский требует от водителя машины остановиться, но тот жмёт на газ, сшибает дорожного инспектора и везёт его на капоте.

Он (автомобилист-нарушитель. — NEWS.ru) установлен, сейчас его ищут для доставления в отдел полиции. Он не подчинился законному требованию полиции, дальше выясним, — сообщили агентству в правоохранительных органах Дербента.

Установлено, что сбивший полицейского водитель ехал на тонированной «пятёрке». Полицейский проехал несколько метров, после чего сам спрыгнул с машины. После этого водитель скрылся. Ему грозит уголовная ответственность за насилие в отношении представителя власти.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга безработный нелегальный мигрант прокатил на капоте BMW полицейского. На машине он пытался сбежать от проверки документов.