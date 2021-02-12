Безработный нелегал прокатил петербургского полицейского на капоте машины

https://static.news.ru/photo/1e186494-6ede-11eb-a051-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/shuvalovo_ozerki/vk.com

В Выборгском районе Санкт-Петербурга безработный нелегальный мигрант прокатил на капоте BMW полицейского. На машине он пытался сбежать от проверки документов.

Инцидент произошёл 11 февраля, но известно о нём стало только сейчас.

Как сообщает KP.RU, правоохранители получили вызов по поводу бытового конфликта, который возник в уличном торговом павильоне на проспекте Энгельса. Когда полицейские прибыли на место происшествия, один из участников распрей спрятался в автомобиле BMW.

В тот момент, когда участковый подошёл к машине, водитель начал движение, «захватив» полицейского на капот. Беглец проехал 100 метров, прежде чем остановиться. После этого его задержали. Мужчина оказался выходцем из Закавказья.

Полицейский травм не получил.

На лихача завели уголовное дело за насилие по отношению к представителю правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте.