В частном доме под Иркутском вспыхнул пожар, двое детей погибли

В частном деревянном доме под Иркутском произошёл пожар, жертвами которого стали два ребёнка. Ещё два человека, в том числе несовершеннолетний, были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Качугском районе Иркутской области на улице Садовая, дом 9, при пожаре в частном деревянном доме пострадали четыре человека, среди которых трое детей. Из них двое детей погибли. Два человека, среди которых один ребёнок, госпитализированы в лечебное учреждение, — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что пожар ликвидирован.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что тела двух мальчиков трёх и пяти лет были обнаружены с признаками отравления продуктами горения на месте пожара в квартире жилого дома в Норильске. Спасатели также эвакуировали 15-летнего подростка, который был доставлен в больницу.

По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родители были на работе.

Ранее стало известно, что в Ульяновске в ночь на 29 января загорелись сразу три дома 1944 года постройки по улице Автозаводской. Из зданий были эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей. Пятеро жильцов пострадали, двое из них были госпитализированы. Следственные органы рассматривают версию умышленного поджога.