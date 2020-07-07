В Брянске цыгане напали на семью из-за замечания по поводу стаи собак

https://static.news.ru/photo/bdc1607a-c143-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandra Sarti/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция проводит проверку по факту нападения цыган на соседей, которые сделали им замечание по поводу стаи собак. Инцидент произошёл в Володарском районе Брянска, где проживает большое количество цыганских семей.

В полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что к нему во двор частного дома ворвалась толпа цыган. Они накинулись на мужчину, его жену и родственника. Нападавшие были вооружены металлической трубой и деревянными палками.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, за некоторое время до конфликта мужчина вместе с дочкой выехали на велосипедную прогулку. Недалеко от дома на них напали соседские собаки. Мужчина сделал замечание хозяевам, которые отреагировали агрессией.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трёх лет. Материалы доследственной проверки находятся в отделе уголовного розыска Володарского района. Окончательное решение будет принято по результатам медэкспертизы.

Результаты переписи населения 2010 года свидетельствовали о том, что в Брянской области проживают 3836 цыган, почти 1,5 тысячи из них были жителями областного центра.

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