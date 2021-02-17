В Благовещенске несколько учеников одной из школ упали в обморок

https://static.news.ru/photo/9e0d8090-7103-11eb-a144-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из гимназий Благовещенска трое детей по невыясненным пока причинам упали в обморок. Мэр города Олег Имамеев объявил, что в данный момент выясняется возможная причина ухудшения самочувствия школьников.

На время проведения проверок было принято решение прекратить оставшиеся до конца дня уроки и отпустить детей домой.

ЧП в гимназии по улице Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам, — цитирует заявление мэра РИА Новости.

Он добавил, что в гимназию прибыли сотрудники экстренных служб и полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из школ Нижневартовска в ХМАО полицейские смоделировали столкновения с участниками протестных акций. При этом ученикам старших классов продемонстрировали, как проходят задержания протестующих.