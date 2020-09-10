В башкирской школе обрушился потолок

https://static.news.ru/photo/8f3bf99a-f3fc-11ea-9df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Республика Башкортостан»/vk.com

Прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства обрушения потолка в школе. Инцидент произошёл в здании стерлитамакской средней общеобразовательной школы № 7.

По счастливой случайности в момент ЧП в кабинете детей и учителей не было. По некоторым данным, обвалились несколько плит перекрытия в помещении для занятий физкультурой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях, пишет РИА Новости.

В настоящее время в школе работают сотрудники спасательных служб.

Ранее в астраханской школе два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы. Как сообщал NEWS.ru, во время проверки эвакуационных выходов под ногами педагогов рухнула плита площадью три квадратных метра. Пострадавшие сотрудники, 47-летний учитель истории и 34-летняя учительница физкультуры, были доставлены в больницу им. Кирова.