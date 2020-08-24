Два учителя из Астрахани провалились под пол, проверяя безопасность в школе

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В астраханской школе два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области, инцидент произошёл 24 августа в школе №58. Во время проверки эвакуационных выходов под ногами педагогов рухнула плита площадью 3 квадратных метра. Пострадавшие сотрудники, 47-летний учитель истории и 34-летняя учительница физкультуры, были доставлены в больницу им. Кирова. Об их состоянии не сообщается.

По словам директора школы Валентины Минаевой, обрушение бетонного пола вместе с педагогами произошло при входе в подвальное помещение, которым пользовались рабочие во время проведения работ по укреплению фундамента и капремонту здания. Она отметила, что во время ремонтных работ никаких намёков и предпосылок на то, чтобы эта плита может обвалиться не было, рассказала Минаева ГТРК «Лотос».

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