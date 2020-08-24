Два учителя из Астрахани провалились под пол, проверяя безопасность в школе

В астраханской школе два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы.
Как
По словам директора школы Валентины Минаевой, обрушение бетонного пола вместе с педагогами произошло при входе в подвальное помещение, которым пользовались рабочие во время проведения работ по укреплению фундамента и капремонту здания. Она отметила, что во время ремонтных работ никаких намёков и предпосылок на то, чтобы эта плита может обвалиться не было,
Ранее в Хабаровском крае подвесной деревянный мост через реку Чегодомын обрушился в момент свадебной фотосессии. В воду упало более 10 человек, в том числе дети. Всем удалось выбраться на берег. Две женщины (одна из них — невеста) получили ушибы ног, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники