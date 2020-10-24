В Азовском море прекратили поиск моряков с аварийного танкера

https://static.news.ru/photo/0fe096fc-176e-11eb-99bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: morspas.com

Поисково-спасательная операция в Азовском море после взрыва на танкере завершилась — спасатели считают, что шансов найти людей живыми нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Решение о завершении операции принял Морской спасательный центр.

Сегодня по решению Морского спасательного центра поисково-спасательная операция завершена, так как шансов найти людей живыми нет, — сообщил источник.

Собеседник агентства рассказал, что после завершения обследования аварийного танкера было принято решение отбуксировать его к причалу в порту Крым. 26 октября фрагмент обшивки, свисавший с танкера, обрушился сам, без посторонней помощи.

В связи с этим дополнительных работ не потребовалось, водолазы не привлекались, — сообщили в Росморречфлоте.

Вечером 24 октября на танкере, следовавшем из нейтральных вод Чёрного моря, началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». В результате произошёл взрыв, судно получило пробоину размером от 5 до 12 метров и накренилось на правый борт. Трое членов экипажа танкера оказались за бортом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МЧС России опубликовало видео последствий инцидента на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.