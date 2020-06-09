В Афганистане при обрушении угольной шахты погибли 30 человек

https://static.news.ru/photo/5328d986-aa4c-11ea-84d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

На территории провинции Саманган на севере Афганистана произошло обрушение угольной шахты. В результате инцидента погибли 30 человек. Об этом 9 июня сообщили афганские журналисты со ссылкой на свидетельства жителей провинции.

Отмечается, что точной информации о жертвах и пострадавших пока нет. Однако, по имеющимся сведениям, 30 человек в результате крушения шахты погибли.

Также жители провинции сообщили, что ещё 12 рабочих ранены. Угольная шахта в Самангане могла обрушиться из-за взрыва, передаёт телеканал Tolo News.

Как ранее писал NEWS.ru, взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист.

Инцидент произошёл в одной из мечетей города. В результате ЧП преступник погиб.