В Афганистане при обрушении угольной шахты погибли 30 человек

На территории провинции Саманган на севере Афганистана произошло обрушение угольной шахты. В результате инцидента погибли 30 человек. Об этом 9 июня сообщили афганские журналисты со ссылкой на свидетельства жителей провинции.
Отмечается, что точной информации о жертвах и пострадавших пока нет. Однако, по имеющимся сведениям, 30 человек в результате крушения шахты погибли.
Также жители провинции сообщили, что ещё 12 рабочих ранены. Угольная шахта в Самангане могла обрушиться из-за взрыва, передаёт телеканал Tolo News.
Как ранее писал NEWS.ru, взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист.
Инцидент произошёл в одной из мечетей города. В результате ЧП преступник погиб.
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